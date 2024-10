Scontro auto e moto a Torino, muore centauro di 30 anni

Un motociclista di 30 anni ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto in piazza Pitagora all'angolo con corso Orbassano, a Torino. Secondo quanto ricostruito l'uomo si trovava a bordo di una Ducati Monster che si è scontrata con una Citroen C3 alla cui guida c'era una donna. L'automobilista è stata trasportata all'ospedale Mauriziano, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto il personale del 118 e la polizia locale per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.