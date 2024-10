Montaruli (FdI), raid contro convegno FederVita a Torino preoccupante

"La campagna d'odio che è stata scatenata dalle sinistre contro misure che sono di semplice tutela sociale della maternità e di aiuto a madri in difficoltà è vergognosa. Si sta sollevando un clima violento che rischia prima o poi di sfuggire di mano. Le minacce di morte sono un'avvisaglia preoccupante davanti alla quale mi auguro che tutti i partiti possano prendere una posizione chiara e forte". A dichiararlo è la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Augusta Montaruli dopo che dopo che questa mattina un collettivo femminista del centro sociale Askatasuna ha bloccato l'ingresso del convegno di FederVita a Torino intitolato "Per una vera tutela sociale della maternità". Sui muri del teatro che ospita l'evento - si legge in una nota della parlamentare - sono comparse anche scritte di minacce di morte.