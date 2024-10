Europa senza Leoni

Dicono che… per quanto sia un organismo pletorico (329 membri), meramente consultivo e di scarso peso, il Comitato europeo delle regioni faccia parecchio gola alle intendenze locali dei partiti. In fondo, qualche viaggetto spesato a Bruxelles non è poi male. Della delegazione italiana – attualmente presieduta dal governatore del Piemonte Alberto Cirio – faceva parte fino a poco tempo fa Michela Leoni, ex vicepresidente leghista della Provincia di Novara, recentemente tornata a fare il sindaco di Momo. Nei giorni scorsi, pare su impulso del segretario regionale Riccardo Molinari, è stato comunicato il passaggio del testimone con Gianna Poletti, insegnante e assessore alla Cultura del Comune di Borgosesia.