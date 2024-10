Lo Russo, "il lavoro per la ruota panoramica va avanti"

Il lavoro per la nuova ruota panoramica di Torino sta andando avanti. Lo ha detto il sindaco, Stefano Lo Russo, nella diretta radio del martedì. "Ci stanno lavorando gli uffici e gli assessorati competenti, stiamo andando avanti ad affrontare le varie problematiche", ha spiegato, ricordando che "un'installazione del genere è un'installazione complessa e che deve essere ben localizzata, in conformità con le prescrizioni e le normative". "Ci stanno lavorando - ha ribadito - e non appena questo lavoro istruttorio sarà terminato ci saranno notizie più certe e potrà partire l'installazione della ruota che è una cosa che potrà arricchire l'offerta turistica e culturale della città". La delibera con le linee di indirizzo è stata approvata dalla Giunta nel mese di agosto e prevede un impianto fra i 50 e i 65 metri di altezza e la localizzazione lungo il Po, nei giardini Ginzburg, in via sperimentale e temporanea per un periodo massimo di 180 giorni. In questi mesi sono state sollevate alcune perplessità e richieste di integrazioni di documenti, a cominciare dalla Soprintendenza.