Pdl, Crosetto è il terzo “comodo”

Mentre bonsignoriani e lealisti litigano, l’ex sottosegretario alla Difesa fa man bassa di congressi. Dopo aver stravinto a Cuneo è in procinto di accaparrarsi Biella, Novara e Verbania

GIGANTE Guido Crosetto

Per uno della sua stazza – due metri e 131 chili - non è davvero semplice passare inosservato. Eppure Guido Crosetto, uno dei pesi massimi del centrodestra piemontese, ha assunto i tratti di una silfide. Il gigante di Marene ha lasciato che l’attenzione si concentrasse sulla sfida a due, nella contrapposizione congressuale tra “dissidenti” bonsignoriani e “lealisti” alla diarchia Ghigo-Ghiglia, per operare meglio sotto traccia. Mentre i capataz sono impegnati a dirsele (e darsele) di santa ragione Crosetto, senza dare troppo nell’occhio, si è ricavato il ruolo di silenzioso tessitore del gruppo dirigente. Ed è così che, quatto quatto, si avvia a mettersi in saccoccia la vittoria in almeno quattro assise provinciali: Cuneo, Novara, Biella e Verbania.

Nel cortile di casa, la provincia Granda, il congresso è stato poco più di una formalità: plebiscito per Enrico Costa, suo vero delfino, e sonora Caporetto per l’ex sottosegretario alle chiacchiere Mino Giachino. A Novara non ci sarà partita: Gaetano Nastri, da sempre un estimatore di Crosetto, a cui del resto deve la promozione parlamentare, ha la riconferma in pugno. A Biella la probabile intesa unitaria tra le varie componenti mette al sicuro la poltrona di Lorenzo Leardi, altro suo aficionado. Stessa solfa nel Verbano-Cusio-Ossola presidiato da Valerio Cattaneo.

Da accorto stratega l’ex sottosegretario alla Difesa gioca sui due fronti, con i ribelli e con i lealisti, cercando di accreditarsi come figura di garanzia e di equilibrio, in grado soprattutto di valorizzare i quadri intermedi del partito. A Torino, dal quartier generale di corso Vittorio, lo iscrivono d’ufficio tra gli alleati del vertice uscente, in via Piffetti, casamatta delle truppe di Vito Bonsignore, vedono in lui un potenziale fiancheggiatore nell’opera di detronizzazione dei diarchi. L’ultimo coordinatore piemontese di Forza Italia, del resto, non fa mistero di anelare a un ritorno alla guida del partito, a poco più di tre anni dalla destituzione ad opera proprio dell’eterno amico-antagonista Enzo Ghigo.