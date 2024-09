Movida a Torino, multe a due locali pubblici

Due locali pubblici multati e 132 persone identificate sono il bilancio dei controlli svolti dalle forze dell'ordine a Torino la scorsa notte nelle aree interessate dal fenomeno della movida. E' stato individuato un cittadino italiano nei cui confronti pendeva un foglio di via da Novara emesso dalla questura locale: il provvedimento gli è stato notificato formalmente. I controlli, cui hanno preso parte Polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, si sono concentrati su San Salvario, Vanchiglia, l'area del Quadrilatero, piazza Vittorio Veneto, via Matteo Pescatore. Nel quartiere Lingotto i carabinieri hanno denunciato per false generalità un giovane centrafricano che si era presentato come minorenne e che, in seguito, è risultato irregolare sul territorio nazionale.