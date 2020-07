Arrivano le purghe in casa dipietrista

Con una missiva il segretario regionale dell'Idv, informa Sbriglio che non è più il rappresentante del partito in Sala Rossa. Porcino: “Non ne so niente”. Il capogruppo replica: “Atto illegittimo”

EPURAZIONI nell'Italia dei Valori

Poche righe. Una missiva scarna ma dal contenuto dirompente. Il segretario regionale dell’Idv Luigi Cursio estromette, di fatto, dal partito il capogruppo nel Consiglio Comunale di Torino Giuseppe Sbriglio. E’ l’ultimo atto di una querelle stucchevole tutta interna al mondo dipietrista, in cui politica, rancori personali e logiche familistiche si fondono in mix pazzotico.

Da settimane i vertici locali e nazionali si stanno adoperando per favorire il reintegro all’interno del gruppo in Sala Rossa di Giovanni Porcino, passato al Misto poche settimane dopo l’elezione a causa dei continui battibecchi con l’ex assessore allo Sport della giunta Chiamparino. Sbriglio, però, finora si è sempre opposto alla riabilitazione di Champignon, come lo chiamano i suoi detrattori, anche a causa dell’«atteggiamento sempre più ostile nei miei confronti». E allora è il numero uno in Piemonte a prendere l’iniziativa attraverso una trovata audace quanto potenzialmente pericolosa. Si legge nella lettera, che, a quanto risulta allo Spiffero è stata inviata anche all’ufficio di presidenza del Consiglio Comunale: «Gentile consigliere Sbriglio, a seguito del tuo reiterato atteggiamento ostruzionistico nell’impedire nei fatti l’ingresso del Consigliere Giovanni Porcino all’interno del gruppo Idv in Comune a Torino, a partire da questo momento ti diffido dall’uso del simbolo del partito e dall’esprimere parole e comunicati a nome e per conto dell’Italia dei Valori. La tua inspiegabile condotta, mio malgrado, ha portato a tale decisione, dopo innumerevoli richieste a te pervenute da parte mia e direttamente da parte dell’Ufficio Uno nazionale. Da oggi il partito dell’Italia dei Valori in seno al Consiglio Comune di Torino sarà rappresentato dal Consigliere Giovanni Porcino».

Scoppia un putiferio: i fedelissimi di Porcino iniziano a diffondere la voce che Sbriglio è fuori dall’Idv. Lui, spaesato, abbozza una reazione: «Si tratta di un atto illegittimo. Nullo. Perché il simbolo non è di Cursio, semmai del presidente Antonio Di Pietro. Forse, anche in questa occasione, è stato mal consigliato» dichiara al nostro giornale. Il riferimento è naturalmente a Gaetano Porcino, parlamentare e papà di Giovanni, che pare aver messo sotto tutela il segretario piemontese, dopo che questi è stato scaricato dal suo predecessore Andrea Buquicchio. Un disegno che Porcino smentisce categoricamente: «Non so nulla di questa iniziativa. Sono a Roma, dove ho girato tutto il giorno per appuntamenti, appena rientrerò in albergo leggerò la mail per capire che succede». E il cerino resta nelle mani dell’improvvido segretario.