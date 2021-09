Gerbido: incidente sul lavoro, un morto e due feriti gravi

Ancora un incidente sul lavoro nel torinese: tre operai che stavano lavorando al cantiere dell'inceneritore del Gerbido, a Grugliasco (To), sono caduti da un ponteggio, da un'altezza di circa 40 metri. Uno degli operai,un uomo tra i 40 e i 50 anni di cui ancora non si conoscono le generalità, è morto mentre gli altri due sono stati trasportati con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Cto in gravi condizioni.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10,30 di questa mattina e sul posto oltre al 118 è intervenuta la polizia. Nello stesso cantiere il 3 marzo, era morto il caposquadra Antonio Carpini, caduto da oltre trenta metri.