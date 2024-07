Case Atc occupate da abusivi, sgombero a Torino

E' in corso, alla periferia nord di Torino, un'operazione di sgombero di alcuni alloggi in case Atc occupati abusivamente nel complesso denominato '16º quartiere' di Torino, tra corso Grosseto e le vie Sospello, Bibiana e Chiesa della Salute. Sono impegnati tecnici dell'Agenzia territoriale per la casa del Piemonte centrale, servizi sociali del Comune, Polizia di Stato, Polizia municipale, Carabinieri, Vigili del fuoco. Il '16° quartiere', ex Iacp (Istituto autonomo case popolari), è uno dei più grandi complessi di edilizia sociale a Torino attualmente interessato da lavori di riqualificazione grazie alle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr. E' costituito da 18 palazzine di cui 16 a uso residenziale di 5 piani fuori terra per complessivi 569 alloggi, interamente di proprietà dell'Atc del Piemonte Centrale. Grazie un investimento da oltre 21 milioni di euro del programma "Sicuro, Verde e Sociale" della Regione Piemonte finanziato con i fondi legati al Pnrr, il complesso è oggetto di un articolato intervento di efficientamento energetico e verifica statica dei 16 edifici a uso residenziale, rinnovamento della dotazione impiantistica, riqualificazione delle aree comuni e recupero del fabbricato originariamente adibito a piscina-palestra, che sarà destinato a nuovo spazio multifunzionale al servizio del quartiere.