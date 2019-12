La (s)quadra di Bertot

Dicono che… Fabrizio Bertot li abbia fatti arrabbiare proprio tutti, da Agostino Ghiglia ad Augusta Montaruli. Nel comporre la lista del direttivo provinciale di Fratelli d’Italia, che sarà ufficializzata sabato prossimo, l’ex europarlamentare voluto da Giorgia Meloni a capo del partito torinese, non ha infatti usato il bilancino correntizio, scontentando tutti i cacicchi locali. A far parte della squadra ha chiamato solo esponenti e amministratori di sua fiducia: dall’ex bonsignoriano Nunzio Ciraso all’avvocato Ennio Galasso, già consigliere in Sala Rossa, dall’ex sindaco di Villastellone Davide Nicco al “pretoriano” Flavio Vacca storico capogruppo a Rivarolo fin dai tempi in cui Bertot era primo cittadino.