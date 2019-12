Autonomia: Marrone (FdI), su docenti passa la nostra linea

"Con una mediazione partita dal nostro emendamento, che ha visto il coinvolgimento anche dell'opposizione, viene cancellato il reclutamento regionale dei docenti dalla proposta della Regione Piemonte al Governo centrale sull'autonomia differenziata, sostituito dalla definizione degli obiettivi sul fabbisogno regionale del personale scolastico e sul dimensionamento dell'offerta scolastica su tutto il territorio regionale, secondo accordi assunti in conferenza Stato Regioni e di concerto con il Provveditorato agli studi: grazie a Fratelli d'Italia il Piemonte è la prima regione del Nord a fare un passo indietro su questo punto divisivo, retaggio di una visione anti meridionale di cui non sentiamo alcuna nostalgia". Lo afferma Maurizio Marrone, capogruppo Fdi in consiglio regionale. "Per noi - aggiunge - l'autonomia o si fonda sulla sussidiarietà e sulla coesione nazionale senza conflittualità tra Italiani del Nord e del Sud o non si fa: questo è il forte segnale che recapitiamo da Torino, la città che ha dato i natali al Risorgimento".