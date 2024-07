Ruzzola (FI), violenza No Tav è un triste film visto e rivisto

"È andato in onda il solito film dei No Tav in Valsusa dove, dietro ad una protesta travestita da corteo pacifico e una manifestazione musicale, si svela puntualmente quella matrice eversiva che culmina nell'attacco al demanio pubblico, ai cantieri e soprattutto alle forze di polizia che fanno il loro dovere". Lo sostiene in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Piemonte, Paolo Ruzzola. "In questo triste film, visto e rivisto, c'è un netto cambiamento politico aggiunge Ruzzola - gli amministratori locali che hanno permesso che l'ala violenta potesse entrare nella Valle a delinquere non sono più in carica. Fortunatamente i cittadini valsusini, anche nelle ultime elezioni amministrative, hanno di fatto sancito la fine della rappresentanza del Movimento No Tav nei Comuni. È dunque finita l'ambiguità durata vent'anni". "Oggi è comunque irresponsabile, anche da chi è fuori dalle istituzioni, continuare a coprire questi atteggiamenti violenti che penalizzano il territorio. Alle forze dell'ordine va come sempre la solidarietà del Gruppo consiliare di Forza Italia, un pensiero a tutti gli operatori turistici che hanno subito gravi danni a causa del blocco dell'autostrada e dei disagi prodotti dagli scontri, a chi delinque l'augurio che finiscano nelle patrie galere", conclude Ruzzola.