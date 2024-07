In fiamme capannone a Sanfront, intervento vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato questo pomeriggio, per causa ancora da stabilire, a Sanfront, in Valle Po, in provincia di Cuneo, in un allevamento alla periferia del paese. Nel rogo è coinvolto un capannone e le fiamme avrebbero avuto origine dal tetto, dove ci sono dei pannelli fotovoltaici. A dare l'allarme alcune persone che hanno visto le fiamme e il fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.