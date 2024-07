Siap Polizia, campeggio No Tav base operativa per l'eversione

Per il Siap, sindacato di polizia, gli assalti ai cantieri della Tav in Valle di Susa, nel Torinese, partirebbero dai campeggio, ospitato in questi giorni nella zona per il Festival Alta Felicità, kermesse musicale e culturale organizzata dai No Tav. A sostenerlo è il segretario generale provinciale Pietro Di Lorenzo. "Non avevamo dubbi, quanto accaduto ieri segue sempre lo stesso copione - commenta Pietro Di Lorenzo - Si programmano iniziative alzando via via il tiro e l'intensità degli attacchi, poi ci sono incidenti più gravi. Dal 2012 ribadiamo il concetto più volte espresso: il campeggio è solo una base operativa per l'eversione, deve essere sgombrato e devono essere vietate le manifestazioni nella zona del cantieri. Auspichiamo rapida approvazione del Ddl sicurezza con misure più concrete nei confronti dei violenti, altrimenti le parole restano tali come sempre", conclude il sindacalista.