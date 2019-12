POLITICA & GIUSTIZIA

Voto di scambio mafioso, arrestato l'assessore Rosso

Il politico di centrodestra coinvolto nell'inchiesta sulle infiltrazioni di 'ndrangheta a Carmagnola. Avrebbe chiesto il sostegno elettorale da parte di clan della criminalità organizzata calabrese

Dalle prime luci dell’alba, la guardia di finanza di Torino sta eseguendo otto ordinanze di custodia cautelare in carcere, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia torinese, nonché sequestri di beni sul territorio nazionale, nei confronti di soggetti legati alla 'ndrangheta radicati nel territorio di Carmagnola e operanti a Torino. Tra le condotte illecite, oltre all'associazione per delinquere di stampo mafioso e reati fiscali per 16 milioni di euro, è stato contestato anche il reato di scambio elettorale politico-mafioso. In manette è finito Roberto Rosso, 58 anni, parlamentare per cinque legislature e due volte sottosegretario di Forza Italia, già candidato sindaco di Torino, ora consigliere comunale e assessore regionale a Rapporti con il Consiglio regionale, Delegificazione e semplificazione dei percorsi amministrativi, Affari legali e Contenzioso, Emigrazione e Diritti per Fratelli d’Italia. I fatti contestati riguarderebbero proprio le scorse elezioni regionali quando il politico si sarebbe rivolto alle cosche calabresi della zona per assicurarsi i loro voti.

In cella è finito anche Mario Burlò, 46 anni, di Moncalieri, imprenditore che opera nel ramo del “facility managment” e rappresentante del consorzio di imprese OJ Solution di Torino.

L’operazione odierna è un’appendice dell’inchiesta sulle infiltrazioni della 'ndrangheta nella zona di Carmagnola denominata “Carminius”, condotta dal Gico della Guardia di finanza e dal Ros dei carabinieri. Il 18 marzo scorso erano state arrestate 14 persone, 11 di loro sono accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso e sono considerati legati alla cosca Bonavota di Sant’Onofrio (Vibo Valentia) insediati nella zona di Carmagnola e di Moncalieri. A guidarli c’erano tre presunti boss, Salvatore Arone, Francesco Arone e Antonino Defina. L’indagine è condotta dai pm Paolo Toso e Monica Abbatecola.

Partendo da alcuni accertamenti sugli attentati ai danni di due concessionarie di Carmagnola è cominciata l’inchiesta che si è poi spostata sull’analisi dei movimenti di denaro, facendo emergere un quadro di infiltrazioni nelle attività economiche, soprattutto quelle edilizie e immobiliari, col controllo dei cantieri, le intestazioni fittizie e il recupero di crediti, ma non solo. In totale sono stati sequestrati immobili, società, conti e cassette di sicurezza per circa 45 milioni di euro. Uno dei rami più importanti era la gestione delle videoslot e delle videolottery nei bar. Proprio per difendere questo settore sarebbero stati commessi alcuni attentati incendiari contro due assessori del Comune di Carmagnola. Nell’agosto 2016 e poi altre due volte sono andate a fuoco delle auto. La prima è quella del vicesindaco Vincenzo Inglese, un anno dopo ad essere incendiata è stata la vettura dell’assessore Alessandro Cammarata, cui è seguito un secondo episodio.