Case Atc occupate: Marrone, "non c'è spazio per l'abusivismo"

"Questa mattina abbiamo effettuato un'operazione importante alle case popolari di corso Grosseto. Uno sgombero di nuclei di nomadi che occupavano abusivamente alloggi popolari, che quindi venivano sottratti ai legittimi assegnatari bisognosi". Lo dichiara l'assessore alla Casa e alle Politiche Sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone in una nota. "L'intervento di oggi, il primo da quando sono assessore regionale alla Casa, è veramente un ottimo segnale che ridarà speranza a tanti inquilini dei quartieri popolari che sono stati costretti a veder ridotti i loro condomini quasi come in campi rom", aggiunge Marrone. "In Piemonte non c'è spazio per l'abusivismo, non c'è spazio per la violenza, non c'è spazio per l'arroganza. Riporteremo un passo alla volta decoro, legalità ed equità sociale all'interno delle case popolari di Torino e della sua provincia. Ringrazio Prefettura, Questura e Atc per il prezioso lavoro svolto", conclude Marrone.