Carceri: Lo Russo, "serve una grande riflessione nazionale"

"Il della tema giustizia e soprattutto il tema carcerario richiedono una grande riflessione nazionale e penso che si debba tornare a investire certamente in edilizia carceraria, perché è evidente che le nostre sono carceri vecchie, che non funzionano, ma anche in tutte quelle che sono le politiche di rieducazione e reinserimento delle persone nella società". A dirlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, interpellato sulla situazione del carcere torinese, dopo i disordini scoppiati al suo interno. "Questa è la seconda gamba di una strategia che non credo possa pensare di ampliare le celle o il carcere senza questa seconda strategia - sottolinea Lo Russo - . Sono due componenti che devono essere portate avanti entrambe, oltre al tema di sveltire la macchina della giustizia". "La situazione del carcere di Torino è drammatica, lo è purtroppo in quasi tutte le carceri italiane - osserva -. C'è una situazione di sovraffollamento importante e di gestione complessa di situazioni che stanno dimostrando che ci sono problemi oggettivi anche di funzionamento della macchina della giustizia. Sono molti i detenuti in attesa di giudizio definitivo - evidenzia -, e c'è una complessa situazione di relazione con il difficilissimo lavoro che svolge la polizia penitenziaria, chiamata a gestire situazioni critiche", conclude Lo Russo, ribadendo che "serve una riflessione nazionale che tenga conto del tema edilizio e del reinserimento".