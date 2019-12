Amaro lucano

Dicono che… si stia mostrando particolarmente ostica la missione di Marzio Liuni in terra lucana. Il parlamentare novarese della Lega, spedito in qualità di commissario del partito della Basilicata, è nuovamente nell’occhio del ciclone. Dopo le polemiche sulla formazione delle liste per le elezioni regionali, questa volta a contestare il “giardiniere” sono i giovani militanti che rimproverano il deputato piemontese la sua “sfrenata esultanza” per le parole “inqualificabili, vergognose e offensive” verso i meridionali pronunciate da Umberto Bossi al recente congresso del Carroccio. Liuni non solo avrebbe manifestato di condividere i giudizi del Senatur, applaudendo platealmente il suo intervento, ma avrebbe pure apostrofato a male parole i giovani leghisti di Rionero in Vulture. “Mi avete rotto i coglioni, io vi piscio in faccia a tutti quanti”: questo sarebbe stato il tenore della reazione dell’onorevole alle contestazioni.