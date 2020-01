POLVERE DI (5) STELLE

M5s, nuovo siluro per la sindaca:

mozione contro l'assessore Iaria

Sta per essere depositata la richiesta di sfiducia del titolare dell'Urbanistica. Il consigliere grillino Carretto: "Sulla Cavallerizza non ha seguito le indicazioni della maggioranza". E la strada di Appendino si fa sempre più accidentata - DOCUMENTO

Nel giorno in cui Aldo Curatella lascia il Movimento 5 stelle e Chiara Appendino si ritrova con numeri sempre più risicati per condurre in porto il proprio mandato, un’altra mina viene piazzata sulla sua strada. È la mozione di sfiducia che Damiano Carretto, consigliere iscritto da tempo con orgoglio tra le anime critiche della maggioranza, nei confronti dell’assessore all’Urbanistica Antonino Iaria. L’oggetto del contendere è la Cavallerizza, su cui la giunta sembra avere progetti diversi rispetto al gruppo pentastellato. Ma non è la sola questione sul tavolo, visto che già su un paio di delibere per la realizzazione di nuovi supermercati il gruppo M5s si era spaccato in una delle ultime sedute dell’anno passato. Nel documento di Carretto viene messo nero su bianco che “l’assessore Iaria non appare adeguato ad espletare le deleghe affidategli dalla Sindaca”.

Ora molto dipenderà da quanti nella maggioranza sottoscriveranno la mozione e soprattutto quale sarà la reazione di Appendino, una volta depositata, giacché è evidente a tutti che Iaria non è che il mero esecutore delle strategie della prima cittadina.

Qui la mozione di sfiducia di Carretto