Dietrofront di Protopapa

Dicono che… non sia stata solo la Coldiretti ad aver apprezzato la decisione dell’assessore regionale Marco Protopapa di non riconfermare nel proprio staff Carlo Ricagni e Valter Parodi. L’arruolamento degli ex dirigenti di Cia e Confagricoltura, infatti, era stato vissuto dalla principale organizzazione del settore come un affronto nei suoi confronti, al punto da spingere il presidente Roberto Moncalvo a chiedere al presidente Alberto Cirio la testa del titolare dell’Agricoltura. In verità, anche nella maggioranza e persino all’interno della Lega molti avevano storto il naso di fronte a quelle nomine troppo “divisive” e oggi, con il dietrofront, parlano apertamente di “scelta di buon senso”. Ciò non basterà però a evitare il passaggio delle deleghe di Protopapa al vicepresidente Fabio Carosso, che ormai si muove da assessore all’Agricoltura in pectore.