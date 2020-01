Torino: Iaria, presto i bandi per i locali del Valentino

Saranno pronti a breve i bandi per le concessioni dei locali del Valentino ormai chiusi da tempo. Ad assicurarlo l'assessore comunale al Patrimonio Antonino Iaria. "Una volta effettuata una corretta e non semplice analisi della situazione da parte degli uffici comunali, l'amministrazione - precisa - ha individuato la cornice normativa in cui muoversi per far sì che i locali del Valentino possano essere messi a bando tutelando tutti, dai cittadini che li frequentano, ai concessionari e agli amministratori pubblici". Sull'argomento sono attese comunicazioni in Consiglio comunale, che dovrebbero tenersi nella seduta della prossima settimana. L'assessore precisa che "la delibera di indirizzo, vista la sua complessità, ha richiesto un periodo un po' più lungo per la sua definizione. Ma ora - annuncia pochi giorni dopo l'incendio che ha distrutto i locali del Fluido - è quasi pronta e sarà varata in contemporanea con la pubblicazione del bando per il locale Rotonda. Una volta sanati gli abusi edilizi - prosegue - toccherà ai bandi per Chalet e Fluido. Non si può non prendere atto delle note tecniche in cui sono evidenziate le problematiche di abusi non sanabili e in alcuni casi non databili, dei vincoli paesaggistici delle sovrintendenza, del Prg del testo unico dell'edilizia".