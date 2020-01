Tutti da Salizzoni martedì sera

Dicono che... in un buon bicchiere di vino si possa affogare qualsiasi delusione ed è proprio quello che hanno fatto ieri sera i consiglieri regionali del Pd, dopo la Caporetto rimediata nell’elezione dei vertici della commissione Legalità. Attovagliati a casa Salizzoni, ospiti del re dei trapianti, i commensali hanno gradito molto le pietanze della signora Maria ma soprattutto la Barbera portata dal collega albese Maurizio Marello e non di meno il Boca del novarese Domenico Rossi. Unica assente la consigliera Monica Canalis, che raccontano ancora particolarmente delusa per l’esito dell’ultimo giro di nomine a Palazzo Lascaris in cui è rimasta a bocca asciutta. Una bella gatta da pelare per il povero capogruppo Mimmo Ravetti.