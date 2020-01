Cirio the Truffle 

Cirio t he Truffle

Per dieci giorni la Regione Piemonte non avrà il governatore. Dal 20 al 30 gennaio prossimi, infatti, il presidente Alberto Cirio e il suo vice Fabio Carosso saranno negli Stati Uniti e a sbrigare le incombenze ordinarie di piazza Castello toccherà all’assessore Marco Gabusi, appositamente investito della carica di vicepresidente della giunta: una sorta di “reggenza” durante il periodo di assenza dei titolari. Cirio e Carosso rappresenteranno il Piemonte al Sundance Film Festival, la rassegna cinematografica fondata da Robert Redford e dedicata alla produzione indipendente. In particolare, presenzieranno a Park City, sobborgo di Salt Lake City, al party organizzato per la prima di Truffle Hunters, documentario che racconta l’attività di un gruppo di trifulau delle Langhe. Fedele al ruolo di ambasciatore del prezioso tubero della sua terra Cirio ha assicurato per l’occasione un assaggio di tartufi bianchi d’Alba preparati dallo chef Fabio Fresia e la degustazione di vini piemontesi. Una missione privata, tengono a precisare Cirio e Carosso, sostenuta “a nostre spese”.