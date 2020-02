Anno giudiziario: Torino, correnti Csm meccanismo di potere

"Le correnti nel Csm si sono trasformate in un meccanismo di potere e di influenza, ingaggiando una gara per ottenere la maggiore rappresentatività possibile ed esercitare così il proporzionale potere di pressione e influenza a tutti i livelli". Così il procuratore generale di Torino Francesco Enrico Saluzzo durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. "Si impone una seria azione di riforma del sistema elettorale del Csm - ha aggiunto il pg - che garantisca che le candidature e la scelta dei magistrati eletti non sia più eterodiretta dagli apparati e ancor più dai vertici delle correnti".