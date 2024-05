Holding Industriale vara nuova organizzazione

Holding Industriale (Hind) conclude la collaborazione con l'amministratore delegato Giulio Guasco, che ha scelto di perseguire altri obiettivi personali, e vara una nuova struttura organizzativa per HModa per valorizzare la collaborazione con gli imprenditori delle partecipate. La nuova struttura strategica sarà articolata su quattro Business Unit per una governance sempre più condivisa e integrata tra le 16 società del Gruppo con oltre 1.500 collaboratori e un fatturato di più di 300 milioni di euro. Il core business di tutte le aziende viene centralizzato (in base all'area di appartenenza) all'interno di una delle 4 Business Unit strategiche: abbigliamento, calzatura, pelletteria e tessuto. Claudio Rovere, fondatore e Presidente di HModa, continuerà a mantenere il ruolo di indirizzo strategico e di coordinamento degli imprenditori del gruppo.