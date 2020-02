Juventus: Iaria, Tar conferma buon operato Comune di Torino

Il Comune di Torino non dovrà corrispondere alla Juventus i due milioni e mezzo di euro che il club rivendicava per gli interventi di bonifica ambientale fatti alla Continassa, dove oggi sorge la cittadella bianconera. I giudici amministrativi hanno infatti confermato il corretto operato dell'amministrazione. Lo rende noto l'assessore all'Urbanistica, Antonino Iaria. "La Città ha correttamente adempiuto alle obbligazioni previste dal contratto definitivo di trasferimento del diritto di superficie dell'area Continassa stipulato con Juventus il 14 giugno 2013 riconoscendo a quest'ultima, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'importo di 2.547.910, 37 euro per le opere previste nel progetto ambientale e relative integrazioni, atti previamente concordati tra Città e Juventus e sottoposti a formale approvazione della Città", afferma Iaria in una nota. "La pretesa della Società di ottenere il pagamento di ulteriori opere ambientali realizzate per un valore di circa 2,6 milioni senza la predisposizione di alcuna variante al progetto ambientale né tantomeno alcun accordo con la Città - conclude - è stata respinta dal Tar Piemonte con la recente sentenza che ha confermato il corretto operato dell'Amministrazione".