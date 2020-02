Scontri Università Torino: Marrone (FdI), via borse studio a violenti

"Mi sono confrontato con il nuovo presidente dell'Edisu sull'opportunità di valutare la revoca di borse di studio eventualmente assegnate ad antagonisti arrestati e denunciati per i fatti di ieri". Così il consigliere regionale Maurizio Marrone (FdI) sugli scontri di ieri al Campus Einaudi di Torino tra antagonisti e forze dell'ordine in occasione di un volantinaggio del Fuan, gruppo studentesco vicino a Fratelli d'Italia. "Hanno tenuto condotte gravissime dal punto di vista disciplinare e incompatibili con un beneficio economico, finanziato dalla Regione per sostenere il diritto allo studio e riservato a studenti meritevoli. Per questo ho presentato un ordine del giorno in Consiglio Regionale - aggiunge Marrone -. L'Ateneo torinese non può restare intrappolato ancora in un clima di violenze anni '70 solo per l'abitudine consolidata di considerare le facoltà umanistiche come parco giochi per gli antagonisti con piena impunità. E' doveroso dare un segnale chiaro e determinato, anche se spesso si tratta di fuoricorso già esclusi dai bandi per le borse".