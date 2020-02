Olivetti fiction

Dicono che… oltre ad aver ospitato nel suo studio il set per le riprese di “Giustizia per tutti”, la legal serie tv che ha per protagonista Raoul Bova, Luca Olivetti sia stato una sorta di “super consulente” legale della produzione. L’avvocato torinese, infatti, ha messo a disposizione degli autori numerosi casi giudiziari “reali” da lui seguiti e con la sua esperienza nelle aule di tribunali ha contribuito a trasformarli in tanti episodi della fiction. “È stata un’esperienza entusiasmante”, ha commentato Olivetti al termine dell’ultimo ciak in piazza San Carlo, seduto con una parte della troupe a un tavolino del Caffè Torino. Di certo più esaltante di quella politica, quando alle scorse elezioni il suo “Sogno per Torino”, la lista in appoggio al candidato sindaco di Forza Italia raccattò poco più di 500 voti. Meglio darsi allo spettacolo.