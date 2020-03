EMERGENZA SANITARIA

I contagiati salgono a 81

Continua a crescere il numero dei positivi al Coronavirus in Piemonte. Uno su tre è ricoverato in ospedale, 13 sono in terapia intensiva. Finora sono 514 i tamponi eseguiti. Alle Molinette di Torino personale sanitario in isolamento

L’ultimo aggiornamento della Regione sulla diffusione del Coronavirus in Piemonte riporta 81 casi, di cui 3 provenienti da altre regioni - 20 in più rispetto al tardo pomeriggio di ieri: 41 in provincia di Asti, 15 nell’Alessandrino, 11 in provincia di Torino, 5 nel Verbano Cusio Ossola, 3 in provincia di Novara e 3 nel Vercellese. Venticinque persone sono tuttora ricoverate in ospedale. Di questi, 19 sono ospitati in reparti di malattie infettive: 6 ad Asti, 4 a Novara, 5 all’Amedeo di Savoia di Torino, 2 ad Alessandria, 2 a Vercelli. Altri 13 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Finora sono 514 i tamponi eseguiti in Piemonte, 407 dei quali risultati negativi. Dall’Istituto Superiore di Sanità è stato al momento confermato un solo caso, sugli 81 complessivi. Per gli altri si attende ancora il responso dello stesso Istituto.

È stato riaperto in mattinata, dopo essere stato opportunamente sanificato nelle zone a rischio, il Pronto soccorso dell’ospedale San Luigi di Orbassano, a causa del passaggio di un paziente individuato come “caso sospetto” e risultato poi positivo al test sul Covid-19. Non ha interrotto l’attività, invece, il Pronto soccorso delle Molinette di Torino, dove è stato gestito secondo i protocolli un caso sospetto, risultato poi positivo al test. In via precauzionale, 2 medici 5 infermieri e 5 operatori sanitari stati messi in isolamento fiduciario domiciliare.