EMERGENZA SANITARIA

Scuole chiuse fino al 15 marzo

La decisione del Governo che vale per tutto il territorio nazionale e coinvolge anche le università

Le scuole e le università in tutta Italia resteranno chiuse fino a domenica 15 marzo. È la decisione presa dal governo nel corso della riunione di questa mattina fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ed i ministri sulla diffusione del coronavirus in Italia.

Dopo il ponte di Carnevale, il Piemonte aveva già chiuso le sue scuole per la parte finale della scorsa settimana e poi prorogato il provvedimento per tutta la settimana in corso. Resteranno chiusi anche gli atenei. L’Università di Torino assicura che “verrà potenziata l’erogazione dei servizi didattici con modalità a distanza. Inoltre, con Decreto Rettorale n. 893/2020 del 3 marzo è stata approvata la modalità di svolgimento degli esami di laurea mediante strumenti di videoconferenza”. Anche il Politecnico di Torino, già ieri, aveva annunciato la chiusura fino al 15 marzo dopo tre casi di infezione tra personale docente e studenti.