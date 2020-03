Anagrafe

Con l’esperienza accumulata in tanti anni trascorsi al fianco di Sergio Chiamparino, Carlo Bongiovanni mostra una certa destrezza nel commentare le presidenziali americane. Ma prima di cimentarsi in sofisticate analisi un fatto, sfuggito ai più, è balzato agli occhi dello scafato politologo nostrano: l’anagrafe dei candidati dem che si contendono l’investitura a sfidante dell’attuale inquilino della Casa Bianca. “Joe Biden 77 anni, Bernie Sanders 78 anni, Elizabeth Warren 70 anni, Michael Bloonberg 78 anni, Donald Trump 73 anni”, ha scritto sui social, snocciolando le primavere dei concorrenti come geremiadi di una decadenza. “Un dato che non può passare inosservato”, ha chiosato senza aggiungere altro, rendendo eloquente con tale sentenza la necessità di un ricambio generazionale. Grande Bongio, lui che lavorava per un giovanotto di belle speranze.