EMERGENZA SANITARIA

Palazzo Lascaris chiude, Consiglio regionale virtuale

Annullata la tradizionale seduta settimanale. Il parlamentino piemontese si attrezza per discutere il bilancio in call conference e votare attraverso pec. Tecnici al lavoro per allestire la piattaforma informatica

Approveranno il Bilancio stando a casa i consiglieri regionali piemontesi. Almeno questa è la soluzione alla quale sta lavorando il presidente di Palazzo Lascaris Stefano Allasia assieme al direttore Aurelia Iannelli. A differenza di Camera e Senato, che almeno hanno garantito una apertura settimanale, il parlamentino piemontese chiude i battenti: misura precauzionale di fronte ai rischi del Coronavirus. Si affida alla tecnologia per proseguire i lavori, nonostante tutto. Questa mattina è stata annullata la seduta prevista per domani, nella quale l’aula avrebbe dovuto esaminare il Defr – Documento di economia e finanza regionale – dopo che ieri i capigruppo di minoranza avevano chiesto di essere sottoposti tutti a un tampone dal momento che alcuni di loro, nei giorni precedenti, avevano incontrato il governatore Alberto Cirio (risultato positivo al test del Covid-19 e al momento in isolamento). Stessa decisione è stata presa per gli altri organi collegiali convocati, la Commissione Bilancio e la Commissione consultiva per le nomine. Lo stop all’attività degli organi istituzionali del Piemonte, fa sapere il vertice di via Alfieri, deriva dall’applicazione delle misure urgenti stabilite dal Consiglio dei ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Questa mattina c’è stata una prima riunione tecnica con i funzionari, nelle prossime ore si cercherà di capire se sarà possibile allestire un’assemblea virtuale. Sarà una sorta di call conference che garantirà a tutti di poter intervenire proprio come fossero in aula, con votazioni attraverso la Pec, posta elettronica certificata.

Anche a Palazzo Civico, il Consiglio comunale di Torino resta chiuso. Troppo complicato garantire la distanza tra i consiglieri in Sala Rossa. Oggi si discutono le interpellanze, durante le quali - non essendo necessario il numero legale - saranno in aula solo il consigliere interpellante e il componente della giunta deputato a rispondere. "Per fortuna quest'anno siamo riusciti ad approvare entro il 2019 il bilancio e non abbiamo quell'urgenza" afferma la capogruppo del M5s Valentina Sganga.