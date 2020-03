Laboratori

Dicono che… l’ingrato compito di tirare le fila di quel drappello di associazioni, partiti e comitati che ha l’ambizione di costituire una sorta di quarto polo alle prossime comunali di Torino del 2021 se lo sia assunto l’ex socialista Giorgio Diaferia, oggi impegnato sui temi della sanità e dell’ambientalismo con la sua associazione Torino Viva. Così è nato, non senza un gran spremere di meningi nella ricerca del nome, Laboratorio Torino 2021 che mette insieme Osservatorio 21 di Luciano Lenotti, il Laboratorio civico di Federico De Giuli, l’Italia Riformista di Daniele Cantore e poi il segretario piemontese di Più Europa, Alberto Nigra, già segretario dei Ds prima di una fuitina nel centrodestra e un lungo peregrinare tra sigle minori del panorama politico. Tra i partecipanti anche l'ex direttore regionale Marco Cavaletto che a quanto pare si muoverebbe tra Più Europa e Azione. C’è stato pure un contatto col gruppo di Italia Viva, per ora ascrivibile al rango dell’abboccamento. Obiettivo? Costituire un’area civica fortemente alternativa al Movimento 5 stelle che guardi al Pd in vista delle prossime elezioni amministrative. Se son rose…