EMERGENZA SANITARIA

"Fermiamo anche le fabbriche"

Il sindacalista della Fiom Airaudo propone lo stop delle attività produttive "non indispensabili". I lavoratori devono restare a casa e vanno posticipate tutte le commesse non urgenti. "Si usi la fermata per sanificare gli stabilimenti"

“Bisogna programmare il rallentamento o la chiusura di tutte le attività produttive non indispensabili. Il sindacato è pronto a discutere tutte le misure necessarie per permettere ai lavoratori di rispondere anche loro all’invito di restare a casa”. La proposta è di Giorgio Airaudo storico leader della Fiom Piemonte ed ex parlamentare di Sel. “Hanno ragione tutti quelli che pensano che sia necessario fermare tutte le attività non indispensabili, posticipare tutte le commesse non urgenti, negoziando tutti gli strumenti di tutela fino alla cassa integrazione in deroga”, sostiene Airaudo. Il sindacalista propone “di utilizzare le fermate per fare, laddove non sono stati ancora effettuati, concordandoli con il sindacato, tutti gli interventi di sanificazione degli ambienti collettivi, come mense, sale d’attesa, sale relax e spogliatoi”.