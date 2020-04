Quant'è Magnifico

Dicono al caffè (virtuale) del Politecnico che... dopo avere calcolato quante mascherine servano alla Repubblica Italiana per ripartire con la produzione industriale, il Magnifico Guido Saracco parrebbe non averle contate per l’Ateneo che è chiamato ad amministrare, al punto che parrebbero esserci solamente quelle donate dagli studenti cinesi ad inizio pandemia come segno di amicizia. In conseguenza di ciò, mentre l’attività di ricerca in altre università ferve, in corso Duca degli Abruzzi langue. Insomma, dopo aver elaborato il non richiesto piano di rinascita per la nostra Nazione, il Rettore sembra si sia “dimenticato” di elaborarne uno per il Poli. Nessuna indicazione delle modalità operative dal 4 maggio, varie commissioni al lavoro che sfornano documenti, quando forse si sarebbe potuto utilizzare il documento preparato per Cirio e Conte (sempre ammesso che quel documento abbia un senso..). Spifferi riferiscono di un Senato accademico sempre più imbarazzato di fronte alle uscite del suo Magnifico, uso ad interromperne le sedute per rispondere a chiamate provenienti da vip o presunti tali (l'ultimo, Mariastella Gelmini), delle quali si bea in pubblico.