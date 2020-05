Torino: sgomberati senzatetto accampati davanti Comune

È in corso dalle prime luci del giorno lo sgombero della quarantina di senzatetto che da una settimana, in seguito alla chiusura del dormitorio invernale di piazza d'Armi, vivono accampati davanti al Comune di Torino. Sul posto sono presenti Polizia e Carabinieri. Non si registrano tensioni. Provata la temperatura, i senzatetto, in tutto 43, vengono fatti salire su autobus per portarli nel padiglione V del Parco del Valentino, dove sono sottoposti a ulteriore screening sanitario. Le operazioni di sgombero, iniziate alle 6 di questa mattina, sono ancora in corso. Sul posto diversi mezzi della Croce Rossa.

L'intervento è stato disposto in attuazione all'ordinanza adottata ieri dalla sindaca Chiara Appendino per motivi di sanità ed igiene pubblica allo scopo di prevenire possibili pericoli che derivano dall'assembramento di persone accampate in condizioni igieniche precarie per tutelare sia gli occupanti delle tende, sia dei cittadini che frequentano l'area. "Le persone saranno trasportate nell'hub temporaneo allestito al Valentino, dove resteranno in attesa dei risultati del tampone". Lo spiega l'assessore comunale di Torino Antonino Iaria, in piazza per seguire le operazioni. I tamponi verranno fatti a tutti indipendentemente dalla presenza dei sintomi del coronavirus. "Sarà analizzato ogni singolo caso, come già abbiamo iniziato a fare durante la settimana scorsa - aggiunge l'assessore - per prevedere percorsi di inserimento alternativi all'hub, in base alla situazione di ognuno di loro. Conosciamo la situazione di tutti e per tutti si cercherà una soluzione".