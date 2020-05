Quasi consigliere in manette

Dicono che… a qualche politico di Asti scorrendo l’elenco degli arrestati per un giro di usura che da anni operava nella zona non sia sfuggito il nome di Riccardo Lo Porto, 27 anni, classificato dagli investigatori della squadra mobile come “pregiudicato di indubbia caratura criminale”. Si tratta infatti dello stesso che nel 2017 si candidò alle Comunali nella lista “I Giovani Astigiani” a supporto dell’attuale sindaco di centrodestra Maurizio Rasero. Lo Porto raccolse 90 preferenze sfiorando per un soffio l’elezione nell’assemblea di Palazzo civico.