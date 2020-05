Auto: Elkann, Paesi che agiranno prima avranno successo

"L'emergenza Covid non ha certo reso le cose più facili per l'industria dell'auto. Ma forse ne ha reso alcune più chiare. Siamo all'inizio di una nuova era di innovazione in questo settore, dovuto alla tripla rivoluzione dell'auto connessa, pulita e autonoma: le imprese e i paesi che agiranno con più decisione oggi per cogliere le opportunità di questa rivoluzione saranno quelle che avranno successo". Lo ha detto John Elkann, presidente di Exor, durante l'assemblea degli azionisti.