Tiramani smaschera Cirio

Dicono che… l’esposizione mediatica di questi ultimi giorni stia procurando l’orticaria a molti suoi compagni di partito. Paolo Tiramani, parlamentare leghista e sindaco di Borgosesia, non pare curarsene troppo e, anzi, dopo aver messo nel mirino il Governo nazionale e soprattutto la ministra Azzolina, ora non risparmia critiche neppure al governatore Cirio. “Faccio davvero fatica a comprendere l’obbligo in Piemonte dell’uso della mascherina dal 29 Maggio al 2 Giugno. Non ne capisco la ratio e l’utilità. Io invito a usare il più possibile la mascherina ma… all’aperto, da soli, perché?”, si chiede in un post che sta riscuotendo favore e condivisione di numerosi follower.