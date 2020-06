INNOVAZIONE & AMBIENTE

Elkann dà la scossa ad Appendino

Parte da Torino la sperimentazione di Fca per rendere i centri storici delle grandi città più green. Il progetto si chiama Turin Geofencing Lab: un’auto ibrida sarà in grado di riconoscere la Ztl e potrà passare automaticamente alla modalità elettrica

Parte da Torino la sperimentazione di una nuova tecnologia innovativa che punta a rendere più green i centri storici delle città. Per la prima volta un’auto ibrida sarà in grado di riconoscere la Ztl – Zona a traffico limitato – e potrà passare automaticamente alla modalità elettrica, grazie al sistema ideato da Fca e dal suo Centro Ricerche, che interagisce con le piattaforme di gestione della viabilità del Comune di Torino.

Il progetto Turin Geofencing Lab punta a sfruttare la rapida trasformazione delle città in aree smart, che si connettono e dialogano con i mezzi di trasporto, e green, con un impatto ambientale sempre più ridotto. Partner dell’iniziativa sono 5T (la società in house che per conto del Comune gestisce la piattaforma e i varchi di accesso alla Ztl), il Centro Ricerche di Fca, che sviluppa motopropulsori, sistemi veicolo, materiali, metodologie e processi innovativi per migliorare la competitività dei prodotti della casa automobilistica, e Gtt, l’azienda torinese dei trasporti.

In particolare, è stato sviluppato un sistema prototipale con sensori di bordo integrati nel veicolo in grado di riconoscere preventivamente le Ztl e quindi di spegnere il motore termico e attivare la modalità elettrica in modo automatico. Turin Geofencing Lab è “una partnership tra chi deve stabilire regole precise per salvaguardare la tutela ambientale e chi, come Fca, deve trovare soluzioni innovative e alla portata di tutti per permettere agli automobilisti di fornire il loro contributo al miglioramento dell’aria nelle nostre città”, ha detto Roberto Di Stefano, responsabile di e-Mobility Fca region Emea, spiegando che “terminata questa sperimentazione unica al mondo con la Città di Torino, sarà proposta gradualmente a tutte le altre amministrazioni comunali italiane e straniere”.

I primi test sono già partiti e la sperimentazione vera e propria sarà fatta con due veicoli Jeep Renegade 4x4, in grado di alternare la marcia in elettrico con quella a benzina, che saranno utilizzati dal Comune. “Proseguiamo nell’impegno di laboratorio urbano per lo sviluppo di tecnologie innovative, che contribuiscono a tutelare l’ambiente” ha detto la sindaca Chiara Appendino che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato, in particolare con Fca che sta investendo a Torino sulla piattaforma elettrica.