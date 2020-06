Meteo: cieli in prevalenza poco nuvolosi

A Torino oggi, venerdì 5 giugno, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2807m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: la perturbazione giunta giovedì si allontana rapidamente dalle regioni di Nord-Ovest favorendo un netto miglioramento per una giornata soleggiata e asciutta, ad eccezione di maggior nuvolosità e qualche fenomeno, ancora presente sulle Alpi occidentali e sul Levante ligure. Temperature massime in ripresa. Ventilazione debole occidentale, mar ligure mosso a levante.