Piemonte: Marrone, 218 mila euro per sportelli consumatori

In Piemonte sono stati sbloccati i 218 mila euro attesi dalle associazioni di difesa dei consumatori, rimasti finora bloccati. A risolvere l'impasse è stato l'assessore regionale alla Semplificazione Maurizio Marrone, dopo aver ottenuto mandato dal governatore Alberto Cirio di occuparsi dei rapporti con la Consulta dei consumatori. "In meno di cinque giorni - dice Marrone - siamo riusciti a porre rimedio a una situazione intollerabile, resa ancor più spiacevole alla luce del prezioso servizio che le associazioni hanno continuato a svolgere con gli sportelli sul territorio in questi difficili mesi di emergenza Covid-19. La Regione aveva già previsto di sanare l'attività svolta dalle associazioni nel periodo 16 luglio - 31 dicembre 2019, destinando 200mila euro a parziale copertura della Rete degli Sportelli del Consumatore. I fondi però non erano ancora arrivati ai destinatari. Con le liquidazioni di questi giorni abbiamo dato un segnale concreto a un mondo che ogni giorno mette al centro la tutela dei cittadini: con noi basta ritardi e lungaggini burocratiche. Gli impegni della pubblica amministrazione devono essere mantenuti nel tempo più rapido possibile". "Ora siamo già al lavoro - aggiunge - sulla tranche dei finanziamenti di circa 700 mila euro relativa al 2020. Grazie al presidente Cirio siamo stati messi nella condizione di riattivare i lavori della Consulta dei Consumatori, che convocherò presto".