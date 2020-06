(S)Forza Italia

Dicono che… in vista delle comunali torinesi del prossimo anno, Forza Italia stia cercando disperatamente di uscire dall’ombra che ha connotato il partito in questi quattro anni di amministrazione grillina. Per tentare di rilanciare l’organizzazione sul territorio il coordinatore regionale Paolo Zangrillo nei giorni scorsi ha deciso sostituire Davide Balena con Marco Fontana, un cambio della guardia ufficialmente motivato dagli impegni del primo nello staff del governatore Cirio. Certo, non è stato un buon segno il passaggio a Fratelli d’Italia di Enzo Liardo, ex consigliere azzurro della Sala rossa, titolare in proprio di un consistente pacchetto di voti. Alle scorse elezioni, pur presentandosi sotto i vessilli scudocrociati dell’Udc a sostegno della candidatura a sindaco di Roberto Rosso, Liardo incassò ben 1.158 preferenze. Voti che tornerebbero più che utili la prossima primavera.