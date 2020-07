Lotta senza quartiere

Dicono che… potrebbe essere stata proprio Chiara Appendino a mandare avanti il fedele Antonio Fornari nel tentativo di sferrare l’ultimo disperato assalto alle tanto odiate Circoscrizioni. Il consigliere pentastellato, infatti, ha scritto a tutti i componenti della Commissione Decentramento per convincerli a sfoltire ulteriormente i quartieri del capoluogo dagli attuali otto a quattro o cinque, riducendo così quelle enclave del centrosinistra che in questi quattro anni si sono tanto prodigate a intonare il controcanto alla prima cittadina su ogni decisione che in qualche modo le riguardasse. “Gli accorpamenti delle circoscrizioni potrebbero portare un beneficio nel liberare del personale da adibire ad altri servizi” è la tesi. A stopparlo, però, ci ha pensato direttamente la sua compagna di partito Maura Paoli, a capo del gruppo di lavoro che si è occupato della questione: “Essendo i lavori della commissione in conclusione non si ritiene opportuno riaprire la discussione su tali argomenti”. Sfuma così definitivamente un altro obiettivo della sindaca, ansiosa di rivendicare un taglio delle poltrone con relativi risparmi. Togliendosi la soddisfazione di dare l’ultimo buffetto al Pd.