Fuoco amico su De Micheli

Dicono che… anche una parte del Pd piemontese ne abbia piene le tasche di Paola De Micheli. La ministra piacentina, finita nel mirino del premier Giuseppe Conte per la gestione del ponte Morandi, qualche giorno fa avrebbe subito la reprimenda piuttosto accesa di Davide Gariglio, capogruppo dem in Commissione Trasporti di Montecitorio e parlamentare vicino a Graziano Delrio, predecessore della De Micheli al dicastero di Porta Pia e che, com’è noto, non è propriamente un estimatore della compagna di partito. Sul fronte piemontese grande è l’insoddisfazione per come finora sono stati i principali dossier, dall’Asti-Cuneo alla Tav. E a quanto pare non è servito granché alla ministra avere al suo fianco, come consigliere politico, il vercellese Andrea Pacella.