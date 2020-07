Fca, Elkann e Manley: fusione con Psa progetto straordinario

"Siamo fortemente convinti che questa fusione incarni il coraggio e lo spirito visionario che hanno portato alla nascita dell'industria automobilistica oltre un secolo fa". Così il presidente di Fca John Elkann e l'ad di Fca Mike Manley, in una lettera ai dipendenti del gruppo, in riferimento alla fusione Fca-Psa. "Per noi - proseguono - è un onore e un privilegio far parte di questo progetto straordinario, grazie al quale ci accingiamo ad unire alcuni tra i più importanti marchi della storia dell'automobile sotto il nome di Stellantis che avrà un ruolo decisivo nel definire il futuro del nostro settore".