Fondazione Molinette Onlus, Hirsch direttore scientifico

Il professor Emilio Hirsch è stato nominato direttore scientifico della Fondazione Ricerca Molinette Onlus, nata nel 2001 per supportare la ricerca scientifica della Città della Salute e della Scienza di Torino. Avrà il compito di promuovere, coordinare e supervisionare l'attività scientifica e di ricerca della Fondazione. Entrano a far parte del consiglio di amministrazione Francesco Paolo Tronca, già capo dipartimento nazionale dei Vigili del Fuoco e prefetto di Milano, e Cristina Seymandi, progettista culturale per enti pubblici e coordinatrice del Tavolo di Progettazione Civica del Comune di Torino. Confermati nel CdA anche Flavio Dezzani, Giorgio Palestro, Vittorio Ferreri e Libero Ciuffreda. Nel corso del CdA è stato inoltre approvato il bilancio 2019, che ha registrato il lavoro di ben 22 gruppi di ricerca, con un totale di spese per oltre 643mila euro. Infine, si è preso atto con soddisfazione dei risultati della campagna "Insieme in Prima Linea", che ha raccolto oltre 330mila euro a supporto della Città della Salute e della Scienza.