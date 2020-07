LA CAMPANELLA

In classe il 14 settembre

Per ora c'è il quando, il come non si sa. Anche il Piemonte approva il nuovo calendario scolastico. Un solo ponte, in coincidenza con l'Immacolata. Si chiude l'11 giugno 2021. Covid permettendo

Il 14 settembre si torna a scuola. Seguendo la perentoria affermazione del ministro Lucia Azzolina, anche la Regione ha decretato la riaperture delle aule in Piemonte. In attesa di conoscere le linee guida del governo per la ripartenza post Covid (dalle regole sulla sicurezza sanitaria e sul distanziamento sociale a quelle relative ai trasporti degli studenti) è stata approvata dalla giunta Cirio la delibera che determina il calendario regionale per il prossimo anno scolastico: da lunedì 14 settembre 2020 a venerdì 11 giugno 2021.

I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado saranno 208, mentre per la scuola per l’infanzia 224, che si riducono rispettivamente a 207 e a 223 nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono coincida con un giorno nel quale siano previste lezioni. Stabiliti anche i periodi di vacanza e i «ponti»: in realtà ne è previsto soltanto uno, quello dell’Immacolata Concezione, che consentirà ai ragazzi di stare a casa il 7 e l’8 dicembre. Seguiranno poi le tradizionali vacanze di Natale, che, quest’anno, sono state stabilite nel periodo che va da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio compresi. Non mancherà la possibilità di godere di un breve periodo di riposo a Carnevale, con l’astensione dalle lezioni da sabato 13 febbraio a mercoledì 17 dello stesso mese compresi.

Le vacanze di Pasqua “cadranno” invece da giovedì 1° aprile a mercoledì 6. Dopo la sosta pasquale non sono previste altre pause e le lezioni proseguiranno regolarmente fino all’11 giugno (ad esclusione, ovviamente, della Festività del 1 maggio e del 2 giugno) data dell’ultima campanella, ma non per tutti: infatti le attività nelle scuole per l’infanzia termineranno soltanto il 30 dello stesso mese.