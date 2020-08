M5s-Pd: Laus, Conte si concentri sull'azione del Governo

"Il Presidente del Consiglio Conte si concentri sull'azione del Governo ed in modo particolare sull'apertura della scuola e sui finanziamenti Europei a partire dal Mes, senza disperdere energie sulle eventuali alleanze 5 stelle Pd". La sollecitazione arriva dal senatore Dem Mauro Laus che in un post su Facebook si rivolge al premier Giuseppe Conte al quale dice "non mi costringa a ricordarglielo in aula...". Una posizione condivisa anche dal capogruppo Pd al Consiglio comunale di Torino Stefano Lo Russo che ritiene "non sia né corretto, né prudente, che il premier Conte si occupi direttamente delle alleanze alle amministrative e alle regionali di settembre, che peraltro - scrive sul social - segneranno comunque uno spartiacque politico molto significativo per la maggioranza". Anche per Lo Russo "le energie vanno concentrate prioritariamente a mandare avanti il Governo, occuparsi della gestione del Covid, predisporre il piano di riforme che vanno presentate a Bruxelles entro ottobre per ottenere il prestito del Recovery Fund da 209 miliardi e soprattutto far partire l'anno scolastico a settembre. Appuntamento quest'ultimo - conclude Lo Russo - che non si può fallire per nessuna ragione".