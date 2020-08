Console e proconsole

Si svolge anche oltreconfine la guerra tra Radicali e Fratelli d’Italia. Gli eredi di Marco Pannella, dopo aver seguito e denunciato le frequentazioni russe di Maurizio Marrone, assessore regionale nella giunta di Alberto Cirio, ieri hanno dato vita a un flash-mob davanti al consolato onorario della Bielorussia di Torino per manifestare al fianco della popolazione che si sta ribellando contro il dittatore Alexander Lukashenko. Una iniziativa che ha una doppia valenza giacché il console onorario bielorusso non è altri che il coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni, Fabrizio Comba. Lontani i tempi in cui la destra italiana puntava il dito contro il grande nemico comunista.